Cathy Hummels: Pikantes Nackt-Video sorgt für Ärger!

Heftige Kritik an Cathy

Auf Cathys Instagram-Kanal häufen sich mittlerweile die empörten Kommentare:

"Dass 'Frau' nie lernt, dass es ihren Ex nicht interessiert! Ich verstehe, dass es wehtut seine Liebe zu verlieren, aber sich selber zu verlieren, um dem Ex was reinzudrücken, dafür ist jede Frau zu schade."

"Vorstufe zu Only Fans."

"Muss das wirklich sein? Was will sie denn beweisen? Lass es einfach sein."

"Muss anstrengend gewesen sein in der zu kleinen Wanne … und so sieht es auch aus. Angestrengt und unnatürlich. Die Hauptmerkmale ihrer Posts. Die Frage bleibt: Warum tut sie sich und uns das an?"

"Cathy, bleib‘ doch bitte angezogen. Du willst doch ernst genommen werden, oder?"

"Du bist wirklich eine tolle Frau, aber das ist ein verzweifelter Versuch, Aufsehen zu erregen. Fehlt dir was?"

Autsch! Die Kommentare will die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin so allerdings nicht akzeptieren! "Meine Antwort: Warum nicht?", poltert Cathy. "Darf eine Frau, eine Mutter, eine Business-Frau, eine Person der Öffentlichkeit, eine Moderatorin keine sinnlichen Videos posten? Entspannt euch. Man sieht nichts, was man nicht sehen sollte." Und sie stellt unmissverständlich klar: "Ich liebe es, eine Frau zu sein und werde bis an mein Lebensende mit meinen Reizen spielen!"