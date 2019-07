Cathy Hummels: Schlüpfrige Enthüllung um Ehemann Mats

Das könnte zur Belastungsprobe ihrer Beziehung werden: Denn (30) wechselt ein zweites Mal von Bayern München zu Borussia Dortmund. Das heißt: Der Profi-Kicker musste seinen Lebensmittelpunkt verlegen, während Ehefrau (31) in Bayern zurückbleibt – und im Ruhrgebiet konnten einige attraktive Damen gar nicht erwarten, dass Mats endlich seine Koffer packt…

„Es ist für mich selbstverständlich, dass ich im Interesse und zum Wohl meines Kindes handle. Mit Kind kann man eben nicht von heute auf morgen umziehen“, erklärte Cathy auf die Frage, warum sie ihren Mann nicht in das rund 600 Kilometer entfernte Dortmund begleitete. Die Folge: Sie und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig (1) bleiben in München – Papa Mats ist Strohwitwer. Und genau das scheint die weiblichen Fans in Dortmund zu freuen: Unter seinen -Posts, auf denen er offiziell verkündete, wieder für den BVB zu spielen, und sich beim ersten Training auf dem Rasen zeigte, ließen sie ihrer Freude darüber freien Lauf! „Schön, dass du wieder da bist“ oder „Steht dir gut, dieses Dortmund“, kommentierten zahlreiche weibliche Follower und versahen ihre Zeilen mit Herzchen-Emojis oder Flammen-Symbolen.

Zieht Cathy Hummels für Mats um?

Keine Frage, Mats ist einer der begehrtesten Kicker Deutschlands, nicht nur für Vereine, sondern auch für Frauen. Vor allem, weil es nach wie vor nicht wenige Damen gibt, die davon träumen, sich einen Fußballer zu angeln und als Spielerfrau ein sorgenfreies Leben zu führen. Dass er deshalb also auch mal offensiv angeflirtet wird, dürfte für Cathy also nichts Neues sein – auch wenn es sie garantiert stört. Es wäre also nur selbstverständlich, wenn sie bei dem Gedanken daran, ihren Mann allein in Dortmund leben zu lassen, ein ungutes Gefühl hat.

Cathy und Mats Hummels: Mega Zoff im Traum-Urlaub

Besonders nachdem erst vor wenigen Wochen die Instagram-Flirterei von Mats und Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) für viel Wirbel sorgte: Denn die likten gegenseitig regelmäßig ihre Insta-Fotos, trafen wohl auch auf Partys häufiger aufeinander. „ ist eine unglaublich tolle Frau und ich like auch alle Bilder von dem Mädel“, versuchte Cathy noch die Gerüchte um die beiden herunterzuspielen. Doch die Mädels, die Mats jetzt in Dortmund auflauern könnten oder ihm dort auf Partys über den Weg laufen, sind im Vergleich zu Lena für Cathy Unbekannte… Wer weiß, vielleicht geht der Umzug dann doch schneller als bisher geplant…

