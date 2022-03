Cathy Hummels: Sie kommt einfach nur über Mats hinweg

Am Start sind diesmal Reality-Zicken wie Elena Miras, Yeliz Koc und Tessa Bergmeier, aber auch Trash-Veteranen wie Katzenberger-Mama Iris Klein und Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein. Mittendrin: Moderatorin Cathy Hummels, die den Kandidaten in der "Stunde der Wahrheit" auf den Zahn fühlt und verkündet, wer die Luxus-Sala räumen muss. Im Exklusiv-Interview verrät sie ihre Favoriten: "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, Jan Leyk und Kultbauer Schäfer Heinrich haben bei ihr die besten Chancen! Und wo Cathy schon mal ins Schwärmen kommt, fällt auch direkt der Name ihres Mannes: Stolz berichtet sie, dass sie mit drei riesigen Koffern nach Thailand aufgebrochen sei, da sie sich um ihre Looks und ihr komplettes Styling selbst gekümmert habe: "Mats hat mir auch geholfen dabei", sagt sie und strahlt fröhlich. Also, trotz Trennungs-Gerüchten, für Cathy ist auch im fernen Thailand klar: Mein Mann ist bei mir …