Cathy Hummels: Mega-Zoff vor Gericht!

Ihren 27. Geburtstag wird wohl so schnell nicht vergessen. Am 31. Januar 2015 feierte sie mit ihrem Liebsten im Restaurant "Meisterhäuschen" in Dortmund. 1006,40 Euro standen nach dem Abend auf der Rechnung. Doch das Restaurant wirft Cathy vor, dass sie die Zeche geprellt hat.

Hat Cathy Hummels eine Rechnung nicht bezahlt?

Am 6. Februar 2015 forderten sie die Frau von Fußballer auf, die Summe zu begleichen. Doch Cathy weigerte sich mit der Begründung, dass alles inklusive Trinkgeld bereits bezahlt wurden. Vor dem Amtsgericht München erklärte der Richter: „Eine der beiden Seiten hat das Gericht in dreister Weise belogen und zu täuschen versucht.“

Cathy Hummels legte Berufung ein

Cathy wurde für schuldig gesprochen. Sie muss die 1006,40 Euro plus Zinsen zahlen. Das will sie jedoch so hinnehmen und legte bereits Berufung ein. „Ich kann nur sagen, dass ich ein Verfechter von Fairness bin und mir so etwas nicht gefallen lasse. Ich bezahle grundsätzlich immer meine Rechnungen!“, erklärte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung.