Cathy Hummels: Sie verkündet das traurige Aus!

Cathy Hummels spricht über das Aus

Via " " meldet sich Cathy nun mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans und berichtet, dass sie ihre Teilnahme bei Schlag den Star, wo sie gegen YouTuberin antreten wollte, zurückzieht. Cathy erklärt ihrer Community: "Leider muss ich 'Schlag den Star' morgen absagen! Die Gesundheit geht vor und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jemand durch mein egoistisches Handeln krank wird." Doch damit nicht genug! Cathy muss noch eine weitere Hiobsbotschaft verkraften...

Cathy Hummels ist in großer Sorge

Wie Cathy weiter berichtet, seien ihr Onkel und ihre Tante positiv auf Corona getestet worden. Daher hätte sie kein gutes Gefühl, ihren Sohn Ludwig bei dessen Großeltern zu lassen. Auch Cathy will sich in den nächsten zwei Wochen vorerst zurück ziehen und selber in Quarantäne begeben. Trotz ihres traurigen Show-Aus soll die Sendung am Samstag dennoch laufen. So berichtet Cathy weiter, dass für sie schon Ersatz gefunden wurde. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Cathy diese schlimme Zeit bald hinter sich lassen kann.

