Cathy Hummels: Skandal-Foto! Baby-Bild macht ihre Fans sauer

Gestern durfte Neu-Mama Cathy Hummels mit ihrem Neugeborenen endlich die Klinik verlassen! Zur Feier des Tages postete die glückliche Mami gleich ein Foto aus dem Auto für ihre Fans auf Instagram.

Anstatt, dass sie sich über das süße Foto von Mama und Sohn im Partner-Kuschelbären-Look freuen, werden diese jedoch richtig sauer!

Die Baby-Schale steht falsch herum im Auto

Der Grund: Das Baby sitzt mit seiner Baby-Schale falsch herum im Wagen. "Ich seh gerade den Gurt angespannt. Die Babyschale darf nicht in Fahrtrichtung schauen", schreibt ein Fan in die Kommentare. "Aber steht das Baby nicht falsch herum im Auto?", ein anderer.

Sätze, wegen denen eine riesen Diskussion neben dem süßen Instagram-Schnappschuss entfacht. "Es scheint, als steht der Sitz falsch herum", so ein erboßter Follover von Cathy Hummels.

Cathy Hummels: Erste Details zur Geburt

Ein paar Fans stehen Chathy Hummels zur Seite

Doch es gibt auch User, die der Frau von Mats Hummels zur Seite stehen: "Macht euch mal locker: die Schale wird nur für das Foto so rum stehen. Meint ihr, sie wäre dumm. Unmöglich. An allem was zu meckern", verteidigt er die frischgebackene Mama.

Ob die falsch herum stehende Schale ein Versehen oder tatsächlich das Posing fürs Foto war, löst Cathy Hummels zwar nicht auf - schaut man sich jedoch ihren glücklich Gesichtsausdruck an, wird klar: Diese Mama liebt ihren kleinen Jungen über alles und wird mit Sicherheit alles dafür tun, dass es ihm gut geht!