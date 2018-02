Cathy Hummels: So heißt ihr Sohn!

Cathy Hummels: So heißt ihr Sohn!

Es war das große Geheimnis! Cathy Hummels ist vor kanpp einem Monat Mama geworden. Stolz präsentierte sie nach der Geburt auch gleich das erste Mama-Sohn-Foto bei Instagram. Doch eine Sache blieb bisher Geheim: Der Name des Kleinen. Bis jetzt!

Cathy Hummels: Ehemann Mats mit einer anderen Frau erwischt!

Cathy Hummels: Endlich ist der Name offiziell

Seit einiger Zeit trägt Cathy Hummels eine Kette mit dem Namen "Ludwig". Klar, dass da bereits viele spekulierten, dass der Sohn von Kicker Mats Hummels auch so heißt. Und genau so ist es. Cathy Hummels gab jetzt nämlich "Gala" ein Interview, in über den kleinen Ludwig geschrieben wird. Stolz erklärt Cathy Hummels: "Meine Prioritäten haben sich verändert. Das Wichtigste ist, dass es meinem Sohn gut geht!" Und für ihn nimmt sie sich nach der Geburt viel Zeit. "Es ist sehr wichtig, einen regelmäßigen Rhythmus zu finden. Gewisse Rituale, die immer gleich sind. Ich möchte da sein, wenn er mich braucht, damit ich sein Urvertrauen aufbaue und stärke", verrät sie weiter.

Cathy Hummels: Der Name ihres Sohnes kommt nicht bei allen an

Endlich ist die Bombe geplatzt. Doch schon vorher hat der Name nicht alle überzeugt. Viele Fans finden den Namen zu altbacken, andere wiederum finden ihn süß und passend. Am Ende liegt die Entscheidung aber allein bei Cathy und Mats Hummels...