Cathy Hummels stellt neue Mode-Kollektion vor!

Das Cathy in Sachen das richtige Gespür hat, ist definitiv nicht Neues. Die Schönheit bewies schon unter anderem bei ihrer Dirndl-, sowie Schuhkollektion, dass sie Mode nicht nur perfekt präsentieren kann, sondern auch beim Entwerfen das perfekte Trend-Gefühl besitzt. Umso schöner somit, dass ihre Fans nun erneut die Möglichkeit haben, sich "Look like Cathy" zu stylen.

Klau den Look von Cathy Hummels!

Cathy Hummels veröffentlicht neue Kollektion

Via " " berichtet Cathy nun, dass sie erneut den Designer-Pinsel geschwungen hat und sich ihre Fans über eine neue "Hummels"-Kollektion freuen dürfen. So postet Cathy: "Sehr lange haben wir an dieser Kollektion gearbeitet. @zoe.ona und ich haben uns auf Ibiza zufällig kennengelernt und haben uns wirklich sofort gut verstanden. Wir haben beide eine sehr große Liebe zu kuscheliger Kleidung, die nicht nur bequem sitzt, sondern gleichzeitig auch die Weiblichkeit von Frauen unterstreichen soll. Mein Wunsch ist wie immer: Uns schöne Wesen, uns Frauen, noch schöner zu machen und somit ist das Resultat von monatelanger Arbeit, eben dieses. Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch damit nicht genug! Cathy lässt in ihrem Post gleichzeitig noch eine andere Bombe platzen und fügt hinzu: "Außerdem feiert mein Logo Premiere. Darf ich vorstellen, das ist meine eigen kreierte Hummel (...)." Absolute Hammer- , die von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleiben!

Cathys Fans sind hin und weg!

Wie unter dem Post deutlich wird, sind Cathys Followers von der neuen "Hummels"-Kollektion absolut begeistert. So kommentieren sie den Schnappschuss der mit liebevollen Worten wie: Sieht super kuschelig aus! Und Hummel passt immer" sowie "In der Hummel sehe ich das Unendlichkeitszeichen und 2 x C. Sieht sehr schön aus! Hast du gut gemacht." Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht!