Erst vor kurzem feierte Ludwig, der Sohn von Cathy und seinen ersten Geburtstag. Jetzt verkündet die Spielerfrau schon die nächste wundervolle Neuigkeit!

Cathy und Mats Hummels: Mega Zoff im Traum-Urlaub

Cathy Hummels: "Unsere Familie wird immer größer!"

war nämlich am Wochenende voll im Babyfieber. Der Grund? Die 31-Jährige ist stolze Patentante! "Heute sind wir in Dortmund zur Taufe meiner kleinen Prinzessin Emilia. Ich bin sehr stolz deine Patentante zu sein. Unsere Familie wird immer grösser... more to come", schreibt sie happy bei .

Die Familie wächst! Aber meint Cathy damit wirklich nur die kleine Emilia? Oder erwartet sie selber Nachwuchs?

Ist Cathy Hummels schwanger?

Die Worte "more to come" machen die Fans jedenfalls stutzig. Die glauben, dass die Münchnerin vielleicht selbst ein kleines Geheimnis unter dem Herzen trägt. "Die Familie wird immer größer? Da freuen wir uns sehr", schreibt ein Follower. Und ein anderer bringt es auf den Punkt: "Bin mal gespannt wann bei dir und Mats Baby Nummer 2 kommt."

Das Bild sorgt aber auch für Furore

Doch es sind auch nicht nur die Baby- , die für Wirbel sorgen. Denn das Foto, dass Cathy schon zum zweiten Mal gepostet hat, musste sie zensieren. Auf dem Bild sieht man nämlich ihre Nippel durch den Stoff des Kleides. Logisch, dass die Follower da sofort auf die Barrikaden gehen....

Die Mutter von Ludwig nimmt es aber trotzdem gelassen und scheibt zur neuen Version ganz cool: "Nochmal kinderfreundlich!"