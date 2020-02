Cathy Hummels: Traurig, was sie jetzt ertragen muss!

Eigentlich wollte lediglich einen Schnappschuss von sich aus Thailand teilen. Doch was folgt, ist ein regelrechter Shitstorm...

Cathy Hummels muss fiese Klatsche verkraften

Aktuell befindet sich Cathy Hummels beruflich in Thailand und versorgt von dort ihre Fans mit Eindrücken aus ihrem Alltag. Eigentlich eine schöne Idee. Doch unter ihrem jüngsten Post entfacht sich nun eine Debatte, in der sich Cathy einer Reihe von Anfeindungen stellen muss. Der Grund: Cathy ist angeblich nicht für ehrenamtliche Themen zu gewinnen. So kommentiert ein wütender Fan: "Also ich würde gerne wissen, warum du Spendenaufrufe für todkranke Kinder einfach immer ignorierst und nicht einmal deine Reichweite ausnutzt, um zu helfen? So wie ." Autsch! Definitiv harte Worte. Doch zum Glück kann sich Cathy auf den Support ihrer anderen Follower verlassen.

Cathys Fans stehen ihr bei

Wie unter dem bösen Vorwurf deutlich wird, stehen Cathys Anhänger geschlossen hinter ihrem Idol. So kommentieren sie zurück: "Warum muss sie so etwas posten? Jeder soll das posten, was er möchte und ich persönlich würde auch nichts posten, wenn ich die Leute nicht persönlich kenne. Jeder kann dir eine Story auftischen, dass sein Kind krank ist." Was Cathy über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich davon die Zeit in Thailand nicht verderben lässt. Widersacher gibt es schließlich immer...

