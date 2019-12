Cathy Hummels: Traurige Baby-Beichte!

Reddit this

hat einiges um die Ohren. Sie ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin, sondern hat auch mit Söhnchen Ludwig alle Hände voll zu tun. Deswegen hat sie jetzt eine drastische Entscheidung getroffen...

Cathy Hummel will kein zweites Baby

Ludwig wird in nächster Zeit kein Geschwisterchen bekommen. "Der Grund, wieso ich gerade noch kein Kind möchte, ist, weil ich erst mal ein Jahr schlafen will", erklärt Cathy im Interview mit . "Ich habe das Gefühl, dass ich an chronischem Schlafmangel leide und mein Hirn sieht aus wie ein Emmentaler Käse."

Cathy Hummels: Fiese Klatsche von Mats

Ja, das Leben als Mama ist kein Zuckerschlecken. "Ich muss oft auf die Zähne beißen. Wenn zwei, drei Stunden in der Nacht wegfallen. Ich arbeite viel und dann ist das schon knackig", verrät sie. Trotzdem nimmt die Frau von die ganzen Strapazen gerne in Kauf. "Wenn ich in das Gesicht meines Sohnes schaue, wenn er mich anlächelt ist alles wieder gut."

