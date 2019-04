Oh je! Traurige Nachrichten von Cathy Hummels und Baby Ludwig! In einer emotionalen Beichte gibt Cathy nun intime Einblicke in ihr Familienleben...

Arme ! Seit der Geburt ihres süßen Babys Ludwig ist Cathy immer wieder dabei zu beobachten, wie sie sich rührend um ihren Spross kümmert. Was viele dabei jedoch nicht wissen: Ludwig leidet unter einer schlimmen Krankheit...

Cathy Hummels spricht über Baby Ludwigs Krankheit

Obwohl Cathy so gut wie alles managen kann, berichtet die Mami nun, dass ihr das Asthma-Leiden ihres Sohnes schon des Öfteren Kopfzerbrechen bereitet hat. So erklärt Cathy gegenüber "Prominent": "Er muss halt mittlerweile nur noch einmal am Tag inhalieren und er ist auf dem Weg der Besserung. Und wir hoffen, dass wir das in den Griff kriegen, dass er halt ganz gesund ist. Ich glaube, jede Mutter weiß, wie einem das Herz da blutet. Und ich glaube, man kann das auch nur nachempfinden, wenn man selber Mutter ist." Oh je! Was für traurige Worte! Ein Glück, dass Cathy auch in dieser schweren Situation stets einen kühlen Kopf bewahrt...

Cathy ist auf alles vorbereitet

Wie Cathy weiter verrät, ist sie stets auf alle Eventualitäten vorbereitet, sollte Baby Ludwig wieder einen Asthma-Anfall bekommen. So erklärt die : "Ich habe halt immer alles dabei. Also ich bin auf alles vorbereitet, bestens gewappnet. Und ja, man muss halt einfach die Situation so nehmen, wie es ist. Ist nicht schön, aber man hat heutzutage auch gute Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Und das fängt eben bei der Ernährung an." Ehrliche Worte die zeigen: Cathy ist und bleibt eine absolute Power-Frau!