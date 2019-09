Cathy Hummels: Traurige Beichte!

Oh je! Arme Cathy Hummels! In einer ehrlichen Beichte lässt die Beauty ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Erst vor gut zwei Monaten wurde bekannt gegeben, dass Mats Hummels ab sofort wieder für Dortmund auf dem Fußballplatz steht. Doch während der Fußballer zurück nach Nordrhein-Westfalen zog, wohnt Cathy mit Sohn Ludwig immer noch in ihrer alten Heimat München. Für die Mami definitiv nicht immer leicht...

Cathy Hummels vermisst Mats Hummels

Via " " schüttet die nun ihr Herz aus und berichtet von einem Familienausflug mit ihren Eltern und ihrem Sohn Ludwig. Eigentlich ein schönes Ereignis. Doch das Traurige dabei: Cathy vermisst ihren Mats. So erklärt sie: "Ein wunderschöner Tag geht zu Ende... mit meinem Schatz, Mama, Papa und Oma. Aber Mats hat gefehlt." Die "Trennung" von ihrem Ehemann setzt Cathy also manchmal mehr zu, als viele ihre Anhänger erwarten. Doch zum Glück, kann sich die Power-Mami immer auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen...

Cathys Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post deutlich wird, ist Cathys Community in dieser schwierigen Zeit immer für sie da. So kommentieren sie: "Ihr seid perfekt ️...und auch wenn Mats "auswärts arbeitet" seid ihr eine tolle Familie. In Deutschland gibt es meiner Meinung nach, viele Männer/ Familienväter die über die Woche oder so weg sind um zu arbeiten. Das ist nicht schlimm, das stärkt die Beziehung und das Familienleben." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Cathy diese liebevollen Worte ein wenig aufheitern können...

