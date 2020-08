Cathy Hummels: Traurige Neuigkeiten!

Wie Cathy nun berichtet, musste sie auf Grund der aktuellen Situationen ein paar Tiefschläge wegen ihrer Ferienvillen in Kroatien verkraften. So berichtet sie gegenüber "RTL": "Wir haben halt natürlich auch für ´Good CaMa´ einige Stornos reinbekommen. Ich meine, es ist jetzt Ende August, das ist normalerweise ´high season´, und da läuft jetzt erst mal nichts mehr. Also die Leute flüchten regelrecht aus Kroatien." Oh je! Wie bitter! Nichts desto trotz, will Cathy all ihre Mitarbeiter halten...