Cathy Hummels: Traurige Trennung!

Oh je, dass sind aber gar keine guten Nachrichten von Cathy Hummels! Das die Beauty ein absoluter Familienmensch ist, ist defintiv bekannt. Um so trauriger somit die neusten Infos der schönen Frau von Mats Hummels...

Regelmäßig versorgt ihre Fans mit süßen Updates aus ihrem Familienalltag. Immer wieder tauchen dabei Schnappschüsse und Clips via Social Media auf, die Einblicke in Cathys Leben als Mama und Spielerfrau geben. Doch nun das Traurige! In ihrer Story berichtet Cathy nun von einer herzzerreißenden Trennung...

Cathy & Mats Hummels: Zuckersüße Baby-Beichte

Cathy Hummels: Trennung macht sie traurig

Wie Cathy nun in ihrer "Story" mit ihren Fans teilt, musste die gestern einen schlimmen Abschied von Baby Ludwig verkraften. Cathy postete dazu ein Foto, welches sie im Flieger zeigt und kommentierte dies mit den Worten: "So müde... ich schlafe gleich eine Runde, aber ich vermisse meinen Sohn schon so sehr! Das erste Mal, dass ich ihn nicht mitnehme. Ich wollte ihm den Flug ersparen und deshalb mache ich einen Tagestrip. Aber er fehlt mir so." Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy ist und bleibt eine echte Power-Mami! Ein Glück, dass sich die beiden am Abend bereits wiedersehen konnten...

Cathy Hummels: Süßen Wiedersehen

Wie aus Cathys Story ebenfalls ersichtlich wird, konnte die Beauty am Abend ihr süßes Baby wieder in die Arme schließen. So teilte sie dazu ein Video mit ihren treuen Followers, welches zeigt, wie ihr niedlicher Sohn mit ihrem Taillengürtel auf der Erde sitzt und spielt. Einfach nur niedlich!