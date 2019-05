Cathy Hummels: Traurige Trennung!

Vor rund einem Jahr sind Cathy und zum ersten Mal Eltern geworden. Immer wieder lässt Cathy ihre Fans via am Alltag mit ihrem kleinen Ludwig teilhaben.

Cathy muss sich von Ludwig verabschieden

Doch ihr aktuellstes Bild ist wirklich herzzerreißend. Cathy muss ihren Schatz für einen Termin verlassen, doch der will das nicht hinnehmen - und klammerte sich an das Bein seiner Mama. Schmerzverzehrt guckt sie in die Kamera. Es sieht so aus, als ob sogar ein paar Tränchen geflossen sind. Dazu schrieb die Ehefrau von Mats Hummels: "Wenn er mich festhält, Mami aber losmuss." Ob Ludwig seine Mami wohl doch überzeugen konnte?

Wann kommt Baby Nummer 2?

Übrigens wird Ludwig wohl vorerst der einzige Nachwuchs im Hause Hummels bleiben. "Mein Herz ist bei Ludwig, ich kann mir mit meinem Job und meinem Pensum jetzt nicht vorstellen, mich um ein zweites Kind zu kümmern. Ich habe ja auch noch einen Mann!", erklärte sie im Interview mit "Closer". Dann räumt sie aber lächelnd ein: "Wenn Ludwig etwas älter ist und selbstständiger, wenn er sich selber anziehen kann, gewisse Dinge selber schafft, dann sehr gerne. Am liebsten hätte ich zehn Kinder."