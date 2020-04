Cathy Hummels: Traurige Trennung! Es bricht ihr das Herz!

Arme ! Die Beauty wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit und schüttet ihr Herz aus...

Klau den Frühlings-Look von Cathy Hummels!

Cathy Hummels spricht über die Trennung

Wie Cathy nun berichtet, wird auch sie durch die aktuelle Situation vor eine Zerreißprobe gestellt. Wie fast jeder in Deutschland, kann auch Cathy aktuell ihre Liebsten nicht besuchen. Eine Tatsache, die der ganz schön schwerfällt. So erklärt sie gegenüber "Leute heute": "Jetzt sehe ich sie halt gerade nicht, und das ist halt schon, dass ich sage, ich bin sehr eng mit meiner Familie, vor allem auch mit meinen Eltern. Und wenn ich die dann mal eine Woche nicht sehe, das bricht mir schon fast das Herz, aber da muss ich mich halt auch einfach jetzt dran halten, nicht?" Doch den Kopf in den Sand stecken, kommt für Cathy nicht in Frage...

Cathy bleibt stark

"Ich halte einfach an diesem Gefühl fest, was ich aus der Vergangenheit so liebgewonnen habe, dieses Vertraute, einfach glücklich zu sein. Und wenn ich dann mal einen schlechten Tag habe oder mich irgendwie niedergeschlagen fühle, dann versuche ich, mir eben dieses Gefühl in meinen Kopf zu rufen", berichtet Cathy weiter und ergänzt abschließend: "Dann geht es mir eigentlich wieder gut und dann sage ich mir ja, gerade ist es so - durchhalten, es ist ungewiss, aber ja, nach einem Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hoch und wann haben wir unser Leben wieder?" Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy ist und bleibt eine absolute Power-Frau!

Auch muss aktuell eine traurige Trennung verkraften!