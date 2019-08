Cathy Hummels: Trauriges Update!

durchlebt gerade anstrengende Zeiten! Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass Mats Hummels in der kommenden Saison wieder bei seinem alten Verein Borussia Dortmund spielen wird. Dafür muss er München den Rücken kehren und auch Cathy und Sohn Ludwig ziehen mit ihm um. Wie Cathy nun jedoch berichtet, setzt ihr der ganze Stress mehr zu, als erwartet...

Cathy Hummels schüttet ihr Herz aus

Seit Tagen versorgt Cathy Hummels ihre Fans immer wieder mit Updates aus ihrem Umzugsalltag. So auch jetzt. Via berichtet die : "Bei uns geht es gerade drunter und drüber! Das Haus ist noch eine Baustelle und Ludwig geht heute das erste Mal in die Kita." Wie sie weiter erklärt, probiert sie, alles unter einen Hut zu bekommen: "Maximale Auslastung bei Mami im Moment." Oh je! Die Arme! Aufgeben kommt für die Power-Frau jedoch nicht in Frage!

Cathy beweist erneut Stärke

Obwohl Cathy alle Hände voll zu tun hat, zeigt sie sich selbstsicher und ergänzt: "Auch wenn ich mich etwas überfordert fühle und das muss man bei Cathy Duracell erst mal schaffen." Wir drücken der Beauty auf alle Fälle die Daumen, dass alles reibungslos über die Bühne geht und bei den Hummels bald wieder etwas mehr Ruhe einkehrt.

Nicht nur bei Cathy Hummels geht alles gerade drunter und drüber