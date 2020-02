Cathy Hummels: Trennung von Mats!

Schon wieder ist (32) mit Söhnchen Ludwig unterwegs und Mats (31) allein zu Haus. Klar, Partner müssen nicht ständig aneinanderkleben. Aber bei den Hummels häufen sich die Solo-Aktionen doch auffällig…

Bei Cathy läuft es beruflich momentan rund: Sie bringt bald ihren ersten Kinder-Ernährungsratgeber auf den Markt, moderierte einige Events – und jetzt verschlägt es sie für einen Moderations-Job sogar auf einen anderen Kontinent: Vier Wochen lang ist sie mit Ludwig (2) und ihren Eltern in Thailand. Ehemann Mats ist in diesen Plänen, wie so oft, nicht inbegriffen, aber das stört Cathy offenbar nicht besonders. „Einen ganzen Monat in einem neuen Land, auf welches ich mich sehr, sehr, sehr freue“, postete sie aufgeregt und zeigte sich ihren knapp 520.000 Fans beim Kofferpacken. Kurz darauf gab’s dann noch ein Abschieds-Selfie mit Mats. „Morgen geht’s los. Gott sei Dank gibt es Facetime. We will miss you“, beteuert Cathy unter dem Foto.

Cathy und Mats gehen immer öfter getrennte Wege

Trotzdem mutet es seltsam an, dass Mats in Deutschland bleibt und, so klingt es jedenfalls, nicht mal vorhat, kurz für einen Besuch einzufliegen. Es kommt es in letzter Zeit auffallend oft vor, dass das Paar wichtige Ereignisse nicht miteinander verbringt. So feierte Cathy ihren 32. Geburtstag mit ihren besten Freundinnen in Österreich, von Mats fehlte jede Spur. Der musste an dem Wochenende zwar ein Heimspiel für den BVB bestreiten, aber nicht am Freitag, Cathys Ehrentag. Er hätte also durchaus dabei sein können, wenn sie z.B. in Dortmund gefeiert hätte. Obwohl Cathy und Mats sich ohnehin nur recht selten sehen.

Cathy Hummels & Mats Hummels: Traurige Trennung!

Die Insta-Flirterei des Profi-Kickers war in letzter Zeit immer wieder Thema. Mats bedachte die Pics anderer schöner (Promi-)Ladys oder Models äußerst fleißig mit Likes. Oder die Fernbeziehung macht ihnen doch mehr zu schaffen, als sie anfangs dachten. Während Mats seine Basis in Dortmund hat, ist Cathy nach wie vor in München verwurzelt. Wenn sie nicht gerade in Thailand weilt…

