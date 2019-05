Cathy Hummels: Überraschende Typveränderung und ihre Fans rasten aus!

Na das ist mal ein außergewöhnlicher Look! Das in Sachen gerne mal ein wenig experimentiert, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Style sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufsehen...

Klau den Look von Cathy Hummels!

Cathy Hummels: So sah sie mit 16 aus

Via nimmt Cathy ihre Fans nun mit auf eine Zeitreise in ihrer Vergangenheit. Sie postet dazu ein Bild von sich, auf dem sie im Cathy à la "Super Sweet Sixteen"-Look zu sehen ist. Dazu kommentiert die : "Mit freundlichen Grüßen von meinem früheren 16-jährigem Ich - gleicher Style, gleiche Frisur, gleicher Schmuck & ein paar Hautunreinheiten. Kriegt man nun mal in der Pubertät... Man ist so alt wie man sich fühlt." Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Cathys Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto der Schönheit deutlich wird, hat Cathy bei ihren Fans, mit ihrer kleinen Zeitreise, voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Steht dir auf jeden Fall immer noch super gut" sowie "Wie immer wunderschön". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns Cathy in der nächsten Zeit mit noch mehr Fotos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...