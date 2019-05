Cathy Hummels: Verplappert! Ist sie wieder schwanger?

Cathy und sind seit rund einem Jahr stolze Eltern von Sohn Ludwig. Bekommt der Kleine etwa bald ein Geschwisterchen?

Cathy Hummels heizt die Gerüchteküche an

Am Mittwoch berichtete Cathy in ihrer -Story von einem Fotoshooting. "Es war mein erstes intensives -Shooting. Es ist ganz anders als Drehs oder -Shootings, weil man so viel stillhalten und sitzen muss. Ich saß heute insgesamt fünf oder sechs Stunden nur für Styling", klagte sie ihr Leid. "Ich hab dann irgendwann meine Beine hochlegen müssen, weil ich dann immer so schwere Beine kriege - mit etwas Wasser. In der Schwangerschaft ist das so."

Kommt jetzt Baby Nummer 2?

Die Fans wurden sofort hellhörig. Hat da etwa jemand sein süßes Geheimnis verraten? "Awww Cathy, bist du echt schwanger oder ist das nur ein Witz in deiner Story?", hakte ein neugieriger Follower nach. Die 31-Jährige nahm den Gerüchten jedoch sofort den Wind aus den Segeln. "Neeee. Seit meiner Schwangerschaft krieg ich schneller dicke Füße", stellte sie klar.

Ein zweites Kind kommt für Cathy momentan nicht in Frage. "Mein Herz ist bei Ludwig, ich kann mir mit meinem Job und meinem Pensum jetzt nicht vorstellen, mich um ein zweites Kind zu kümmern. Ich habe ja auch noch einen Mann!", gab sie kürzlich im Interview mit "Closer" zu. Jedoch räumte sie ein: "Wenn Ludwig etwas älter ist und selbstständiger, wenn er sich selber anziehen kann, gewisse Dinge selber schafft, dann sehr gerne. Am liebsten hätte ich zehn Kinder."