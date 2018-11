Cathy Hummels: Verzweifelter Hilferuf! Große Sorge um ihren Sohn

Reddit this

Was ist nur mit Baby Ludwig los? Der kleine Fratz ist so schlimm krank, dass Mama Cathy Hummels sogar einen verzweifelten Hilferuf an ihre Fans sendete...

Ohje, das sind aber gar keine guten Neuigkeiten von ! Eigentlich sollten sie schon längst zurück in Deutschland sein. Doch die Frau von Fußballer sitzt immer noch Dubai fest, weil es ihrem Sohn Ludwig schlecht geht.

Große Sorge um Baby Ludwig

"Ich war eigentlich auf dem Sprung ... aber Dinge ändern sich so schnell! Baby ist krank und jetzt müssen wir noch eine Nacht hier bleiben. Den Flug kann ich ihm nicht zumuten ... Drückt die Daumen, dass es ihm morgen besser geht! ABER: Man muss Situationen immer so nehmen wie sie sind und deshalb freue ich mich einfach auf morgen, wenn wir wieder zuhause alle vereint sind.", schrieb sie bereits am Dienstag auf ihrem -Account. Doch dazu kam es bisher nicht. Die Lage scheint ernster zu sein, als bisher gedacht.

Cathy Hummels: OP-Drama!

Cathy bittet ihre Follower um Hilfe

Jetzt richtete Cathy sogar eine dramatische Nachricht an ihre Follower: "HILFE. Falls jemand in Dubai ist und Zäpfchen für Babies dabei hat, bitte melden. Sehr dringend. Wir kriegen die hier nirgends. Einfach per PM. Wir holen sie von überall ab." Das Medikament hilft gegen Übelkeit und Erbrechen. Lässt sich nur hoffen, dass sich schnell jemand findet - und Cathy und Ludwig endlich die Heimreise antreten können...