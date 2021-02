Cathy Hummels: Von Ehemann Mats erneut im Stich gelassen

Klar, groß Party machen kann man im Lockdown ohnehin nicht, aber wenn sogar die engsten Freundinnen keine Mühen (und Corona-Tests) scheuen, um wenigstens kurz vorbeizuschauen, dann müsste der eigene Mann das ja wohl auch irgendwie hinkriegen. Doch während Cathy wenigstens versucht, ihren Terminkalender so oft wie möglich freizuschaufeln, um Mats zu sehen, verpasst der so ziemlich jedes wichtige Ereignis im Leben seiner Frau. Der Profi-Kicker fehlte beim zweiten Geburtstag von Sohn Ludwig und blieb jetzt auch an Cathys 33. trotz spielfreien Tags lieber in Dortmund. Und Cathy? Die wirkte nicht mal überrascht, strafte den abwesenden Gatten aber subtil ab: Sie hielt ihre kleine Feier auf Instagram fest und bedankte sich hochemotional bei allen, die gekommen waren, eine Freundin sogar aus Dortmund (!), wie sie ausdrücklich betonte. Mats erwähnte sie dabei mit keiner Silbe. Aber manchmal sagt Schweigen ja mehr als viele Worte.