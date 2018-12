Cathy Hummels vor Gericht: Der Streit eskaliert!

Reddit this

Das wird aber nun zum Verhängnis: Die muss deshalb jetzt sogar vor Gericht! Werbung bei muss als „bezahlte Partnerschaft“ gekennzeichnet werden – in einigen Fällen hat sie das aber nicht gemacht.

Cathy Hummels muss vor Gericht

Der Verband Sozialer Wettbewerb klagt nun gegen Cathy Hummels und wirft ihr vor, in dem sozialen Netzwerk verbotene Werbung gemacht zu haben. Eine Abmahnung hatte sie zwar akzeptiert, die anderen will sie aber so nicht hinnehmen. Ihre Anwälte argumentieren, dass es bei den Beiträgen keine Gegenleistung gab und diese deshalb auch nicht gekennzeichnet werden müssen.

Es könnte ein Grundsatzurteil folgen, in wie weit bei Instagram überhaupt solche Produkte empfehlen dürfen. In München ist am 11. Februar die Verhandlung angesetzt, zu der Cathy Hummels auch persönlich erscheinen muss.