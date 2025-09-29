Cathy Hummels: Zwischen 2 Promi-Männern? Sie bricht ihr Schweigen

Trotz diverser Anwärter ist Cathy nach wie vor Single. Und das hat auch einen bestimmten Grund: Seit ihrer Scheidung kann sie Männern nicht mehr vertrauen: „Das liegt an mir, das weiß ich auch, weil ich einfach sehr viel erlebt habe und sehr viel mitgemacht habe und mein Herz echt gebrochen worden ist”, verriet sie gegenüber „Gala”. Seitdem habe sie „Vertrauens-Probleme” und immer das Gefühl, sie würde angelogen werden.