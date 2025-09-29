Cathy Hummels: Zwischen 2 Promi-Männern? Sie bricht ihr Schweigen
Cathy Hummels ist seit der Trennung von Mats Hummels Single. Doch Anwärter hat sie offenbar genug …
Cathy Hummels war sieben Jahre mit Mats Hummels verheiratet.
© IMAGO / Revierfoto
Cathy (37) und Mats Hummels (36) waren sieben Jahre verheiratet. Seit 2022 ist die Ex-Spielerfrau nun Single. Doch wie jetzt herauskommt, hat sie einige prominente Anwärter!
Cathy Hummels und Oliver Pocher?
In den vergangenen Monaten waren Oliver Pocher (47) und Cathy Hummels immer wieder zusammen auf Events zu sehen – und wirkten dabei sehr vertraut. Bei den „Balance Boost Days” in Österreich sagte der Comedian sogar, er wolle ihr „das Kleid vom Leib reißen”! Gegenüber „Bild” sagte er, angesprochen auf Cathy, auch noch: „Sie dürfen sehr gerne alle zu mir kommen. Ich gebe jeder traurigen Ex-Frau eine neue Heimat.”
Doch Cathy nimmt Olis Sprüche und die Spekulationen gelassen: „Ach, die Gerüchteküche brodelt ja gerne, wenn zwei Menschen sich gut verstehen – das nehme ich mit Humor.”
SMS-Flirts? Was läuft mit Calvin Kleinen?
Während es sich bei Oliver Pocher wohl nur um einen guten Freund handelt, sieht es bei diesem Realitystar vielleicht ganz anders aus: Calvin Kleinen (33) textet live während er bei der VOX-Show „Grill den Henssler” am Herd steht, mit Mats Hummels’ Ex!
„Hast du das Handy rausgeholt gerade?“, fragt Moderatorin Laura Wontorra (36). „Ja, Entschuldigung. Ich habe das Handy nur auf leise gestellt, damit es nicht klingelt gleich”, antwortet Calvin, doch die Moderatorin möchte es genauer wissen: „Wer hat dir geschrieben?“, fragt sie, woraufhin Calvin sagt: „Cathy Hummels.“
Huch, was läuft denn da zwischen dem Ballermann-Sänger und der 37-Jährigen? Als Laura Wontorra ungläubig nachfragt, beharrt er auf seiner Antwort: „Doch, wegen so einer Veranstaltung, ob ich vorbeikommen mag.“ Dann legt er nach: „Sie war damals bei ‚Kampf der Realitystars‘ die Moderatorin – und ich finde sie super.“ Was wirklich zwischen Cathy und Calvin läuft, wissen wohl nur die beiden …
Cathy Hummels ist Single
Trotz diverser Anwärter ist Cathy nach wie vor Single. Und das hat auch einen bestimmten Grund: Seit ihrer Scheidung kann sie Männern nicht mehr vertrauen: „Das liegt an mir, das weiß ich auch, weil ich einfach sehr viel erlebt habe und sehr viel mitgemacht habe und mein Herz echt gebrochen worden ist”, verriet sie gegenüber „Gala”. Seitdem habe sie „Vertrauens-Probleme” und immer das Gefühl, sie würde angelogen werden.
Doch trotz allem gibt Cathy die Hoffnung nicht auf. Sie glaubt fest daran, dass der passende Mann noch kommen wird. Bislang war aber keiner dabei, der sie umgehauen hätte – Angebote gäbe es ja offenbar genug …