Cathy Lugner: Ausgenutzt und fallen gelassen!

Endlich konnte sie ihr Herz wieder für einen Mann öffnen – doch es wurde gebrochen. In "Closer" sagt Cathy Lugner, wie es ihr nach dem Liebes-Drama jetzt geht...

Eigentlich hatte sie allen Grund zur Freude: Nachdem sich Cathy Lugner passend zum feierlichen Anlass die Haare beim Modefriseur Pohl in München frisieren ließ, ging es für sie top gestylt nach Düsseldorf – denn dort stieß sie auf ihren 28. Geburtstag an. „Klar freue ich mich. Aber in mir drin sieht es dann doch manchmal anders aus“, erklärt die Ex-Millionärsgattin im "Closer"-Gespräch.

Cathy Lugner: Bittere Abrechnung mit Ex-Mann Richard

Die Stimmung ist ausgelassen, fröhliches Gelächter liegt in der Luft, die Sektgläser klirren. Aber während sich Freunde und Familie amüsieren, wirkt Cathy in manchen Augenblicken abwesend, fast traurig. Auch ihre Tochter Leonie (9) bemerkt das und drückt ihrer Mama einen tröstenden Schmatzer auf.

Cathy Lugner: "Männer kann ich nicht mehr trauen"

Als nahezu alle Gäste weg sind und Mama Maria (58) Cathys Tochter heimgebracht hat, verrät Cathy: „Mein neues Leben ist nicht ganz einfach. Ich bin immer noch Single und wünsche mir doch eigentlich einen Mann an meiner Seite.

Aber es ist nicht leicht, jemanden kennenzulernen, der wirklich nur mich will und nicht das, was hinter mir steckt.“

Damit meint die Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin ihren Namen und den Reichtum, den viele damit unwillkürlich verbinden.

Das mache Cathy nach der Trennung von Baulöwe Richard Lugner (85) sehr zu schaffen. Dennoch versuche sie, wieder auf dem Single-Markt Fuß zu fassen: „Ich habe mich tatsächlich mal mit dem einen oder anderen getroffen – und auch Gefühle aufgebaut. Denn ich bin auch nur eine junge Frau mit der Sehnsucht nach einer funktionierenden Beziehung und einer kleinen Familie“, gesteht die gelernte Krankenschwester. Sie habe versucht, die Liebelei geheim zu halten. „Wir haben uns nur heimlich getroffen. Aber trotzdem wurde daraus leider nichts, da sich meine Vermutungen bestätigt haben...“ Sie habe sich ausgenutzt gefühlt, sagt Cathy. Wie eine Trophäe.

Cathy glaubt weiterhin an die Liebe

Nach diesem negativen Erlebnis fällt es der 28-Jährigen jetzt natürlich noch schwerer, ihr Herz wieder zu öffnen. Allerdings hat sie sich das fürs neue Jahr fest vorgenommen: „Ich will nicht aufgeben und weiter an die große Liebe glauben!“ Welche Charaktereigenschaften sollte der perfekte Mann denn mitbringen? „Am allerwichtigsten ist mir, dass er ehrlich, treu und zuverlässig ist. Auf eigenen Beinen steht – und kinderlieb ist, denn Leonie ist mein Ein und Alles!“

Und noch eine Sache wäre von Vorteil. „Er muss von Anfang an wissen, worauf er sich einlässt!“