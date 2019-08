Cathy Lugner: Bittere Abrechnung mit Ex-Mann Richard!

Reddit this

Cathy Lugner ist frisch verliebt! Maurice gibt ihr genau das. wonach sie sich so lange gesehnt hat. Zeit, mit ihrem Ex-Mann abzurechnen!

Endlich ist wieder glücklich! Nach der gescheiterten Ehe mit Richard Lugner suchte die Sexbombe lange nach dem richtigen Mann. Nun hat sie ihn endlich gefunden! Ihr neuer Freund heißt Maurice und hat ihr so richtig den Kopf verdreht.

Der durchtrainierte Schönling unterscheidet sich aber nicht nur optisch von Cathys Ex-Mann Richard. Nach ihrer OP im vergangenen Jahr enttäuschte der Baulöwe sie auf ganzer Linie. Er erzählte öffentlich, dass seine Verflossene nicht krank sei und nur Aufmerksamkeit suche. Doch das will sie nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben schon seit Monaten keinen Kontakt mehr. Woher will Richard wissen, wie es mir geht? Aussagen zu tätigen und zu sagen, ‚Sie ist 28 Jahre alt, was soll sie denn haben‘, sind überflüssig“, feuert sie im Interview mit „t-online“. „Richards Reaktion hat mich sehr getroffen.“

Cathy Lugner: Zuckersüßes Familienfoto mit ihrem neuen Freund

Cathy Lugner ist enttäuscht

Besonders bitter: Scheinbar wollte der 86-Jährige auch gar nicht wissen, ob Cathy wirklich etwas fehlt. „Richard hat sich nie nach mir erkundigt. Er hat nie gefragt, wie es mir geht. Ohne Hintergrundwissen hat er munter über meinen Gesundheitszustand gesprochen – ohne überhaupt mit mir Kontakt zu haben. Er hat noch nicht mal meine neue Nummer. Über meine E-Mail-Adresse hätte er mich erreichen können“, erklärt das -Model enttäuscht.

Selbst an Cathys Tochter Leonie scheint der Österreicher kein Interesse mehr zu haben: „Nach der Trennung hat er sich auch nie wieder bei ihr gemeldet oder gefragt, wie es ihr geht. Auch nach einem aktuellen Foto hat Richard nie gefragt. Am Ende des Tages weiß ich, dass ich mit der Trennung die richtige Entscheidung getroffen habe.“