Cathy Lugner: Bittere Vorwürfe von Ex-Mann Richard!

Richard feuert gegen Cathy

"Ich würde immer sagen: Nackte Frauen sind schön, aber als Frau Lugner sollte man solche Sachen nicht machen. Es gibt ja viele Frauen, die sich gern nackt ablichten lassen, und Cathy tut das besonders gern. Aber es ist die Frage, ob man für Geld alles machen sollte", feuert der Baulöwe gegenüber "Bild". Autsch! Und er legt noch einen drauf: „Sie wollte den Namen ablegen, aber als Cathy Lugner hat sie nun einmal mehr Erfolg als mit ihrem eigenen Namen Cathy Schmitz.“

Doch das will Cathy so nicht akzeptieren und holt zum Gegenschlag aus! „Über diese Kommentare meines Ex-Manns kann ich nur gähnen. Ich war immer eine gute Ehefrau für ihn, als wir verheiratet waren – habe mich immer gut um ihn gekümmert. Ich trage nun mal jetzt seinen Namen, wie es auch seine anderen Ehefrauen tun, und was ich damit mache, ist mir überlassen, das kann er mir nicht vorschreiben", so die 30-Jährige.

Dreiste Ehelüge aufgeflogen! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: