ist zurück! Dies zeigt zumindest einer der neusten Schnappschüsse der ! Doch damit nicht genug! Cathy präsentiert sich darauf so heißt, wie nie zu vor!

Cathy Lugner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Cathy Lugner kündigte Auszeit an

Erst vor einigen Wochen gab Cathy Lugner bekannt, dass sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Der Grund: Wie damals berichtet wurde, wollte sich Cathy auf ihre Familie konzentrieren. Doch nun die Überraschung. Wie nun ein Schnappschuss der Beauty zeigt, zog Cathy für den blank. Das dabei vor allem alle Männer-Fan-Herzen höher schlagen, ist klar...

Cathy im Playboy

Via " " teilt der Playboy nun ein Foto von Cathy, auf dem die Beauty dabei zu sehen ist, wie sie lasziv vor der Kamera posiert. "Das 'Girl des Tages' auf playboy.de: Cathy Lugner", ist in der Bildunterschrift zu lesen. Das dieser Post eine wahre Cathy-Euphorie auslöst, wird vor allem in den Kommentaren deutlich. So schreiben ihre Followers: "Wooowwwww" sowie "Wundervolles Bild". Ob uns Cathy in der nächsten Zeit mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...