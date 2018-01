Cathy Lugner: Diese Foto sorgt für Gesprächsstoff!

Cathy Lugner ist bekannt für ihre extrovertierte Art. Vor allem nach dem Ehe-Aus mit Baulöwe Richard Lugner wollte Cathy nochmal voll durchzustarten. Mit Erfolg! Auf "Instagram" verfolgen ihre Followers das Leben der Blondine. Einer ihrer neusten Schnappschüsse sorgt dabei für jede Menge Aufsehen.

Cathy Lugner: Unerwartete Baby-Sensation!

Cathy Lugner startet nochmal durch

Schon vor dem Ehe-Aus mit Richard Lugner wurde Cathy Lugner zu einem echten TV-Sternchen. Ihre Trennung mit dem Österreicher sollte dies nicht ändern. Ihre Fans blieben Cathy Lugner treu. Dies wird auch auf ihrem "Instagram"-Account deutlich. Ihre Fotos werden fleißig kommentiert. So auch einer ihrer neusten Schnappschüsse. Das Selfie sorgt bei ihren Fans für jede Menge Gesprächsstoff.

Cathy Lugner sorgt für Gesprächsstoff

Auf einem ihrer neusten "Instagram"-Bilder zeigt sich Cathy Lugner mit einer Beauty-Maske im Gesicht. Dazu kommentiert sie: "Gute Nacht meine Lieben. Ich gönne mir jetzt noch ein wenig Entspannung bei meiner fiesen Erkältung." Ihre Fans scheinen von dem Schnappschuss begeistert zu sein. Allerdings ist weniger Cathys Maske der Grund dafür. Die Blondine zeigt sich in einem leicht transparenten Oberteil, welches intime Einblicke gewährt. Vor allem ihre männlichen Followers scheint dieser "Nippelblitzer" aufzufallen. So schreiben sie: "Gute Besserung und so durchsichtig Oberteil ohne BH kannst gern öfters tragen" sowie "Bist du heiß. Da möchte man direkt schmusen bei dem leckeren Anblick."

Ob Cathy ihre Oberteil-Wahl bewusst traf, ist nicht bekannt. Wie jedoch zu erkennen ist, lag sie damit goldrichtig.