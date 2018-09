Cathy Lugner: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von . Obwohl die eigentlich für ihre fröhliche und lockere Art bekannt ist und bei ihren Followers dadurch stets positive Resonanz erhält, überrascht sie ihre Fans nun mit einer besorgniserregenden Nachricht..

Cathy Lugner: Krasse Veränderung! So hat man sie noch nie gesehen

Cathy Lugner: Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Dass Cathy eine absolute Power-Frau ist, ist bereits bekannt. Seit ihrer Trennung von Richard Lugner beweist die Beauty, dass sie es auch alleine schaffen kann und meistert ihr eigenes Leben mit Bravur. Doch jetzt der Schock! Wie Cathy nun via " " verrät, würde es ihr momentan überhaupt nicht gut gehen. Um dies zu unterstreichen, postet sie ein Foto von sich, mit einer Infusion im Arm und kommentiert: "Gestern quietschfidel & heute sick!" Dass diese traurige Nachricht von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Cathy Lugner: Ihre Fans stehen ihr bei

Wie unter Cathys Post deutlich wird, stehen ihre treuen Followers absolut hinter ihrem Idol. So schreiben sie: "Du solltest vielleicht etwas zur Ruhe kommen. Nicht alle die so aussehen als könnten sie die Welt erobern sind auch tatsächlich dafür gemacht. Gute Besserung!" sowie "Hm.....Nicht gut! Zu viel Stress? Pass bloß auf Dich auf und das Du schnell wieder okay bist. Denk an Dich...." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Was Cathy fehlt, wollte sie uns allerdings nicht verraten. Ist jedoch zu hoffen, dass sie bald wieder fit ist!