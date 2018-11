Cathy Lugner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Cathy Lugner!

Arme ! Erst vor einigen Wochen gab die Ex von Richard Lugner bekannt, dass sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Der Grund dafür war lange unbekannt - bis jetzt...

Cathy Lugner: OP-Schock!

Cathy Lugner zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Eigentlich kündigte Cathy Lugner damals an, dass sie sich fürs Erste nicht in den Medien präsentieren will. Doch jetzt die Überraschung. Bei " Privat - Mein (fast) perfektes Leben" feierte Cathy nun ihr kleines Comeback. Für ihre Fans eine absolute Sensation. Doch damit nicht genug! Cathy lüftete bei ihrem Auftritt ebenfalls das Geheimnis um ihre Auszeit.

Darum zog sich Cathy Lugner zurück

Obwohl Cathys Fans bei ihrem "Abschied" vermuteten, dass es ihrem Ido nicht gut gehen würde, verriet Cathy nun, dass ihre Auszeit mit ihrer Oma zusammenhängen würde. Der Grund: Wie Cathy berichtet, leidet ihre Oma an Alzheimer, weswegen sich die um sie kümmern muss. Wie rührend! Ob Cathy jetzt jedoch wieder öfters in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die sie dazu noch kein Statement ab.