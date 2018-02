Cathy Lugner: Liebes-Lüge aufgeflogen!

Hoppla, wie passt das denn zusammen? Cathy Lugner zeigt sich nackt in der zweiten Staffel RTL2-Show "Naked Attraction" - angeblich um dort die große Liebe zu finden. In Wirklichkeit soll die Ex-Frau von Mörtel Lugner aber längst wieder in festen Händen sein...

Exklusive "Closer"-Fotos zeigen: Die Millionärs-Ex ist offenbar bis über beide Ohren verliebt – in ein sexy Models!

Cathy Lugner: Jetzt sucht sie in der Nackt-Show die Liebe!

Dieser Mann bringt Cathy Lugner zum Lachen

Dabei schien es beinahe so, als habe die Rheinländerin das nach ihrer geschiedenen Ehe mit Baulöwe Richard Lugner (85) verlernt. Zuletzt klagte sie noch: "Es ist nicht leicht, jemanden kennenzulernen, der wirklich nur mich will und nicht das, was hinter mir steckt."

Doch am Rande der Fashion Week zeigen exklusive "Closer"-Fotos das neue Glück der gelernten Krankenschwester. Und das hat auch einen Namen: David Koch. Er ist Männermodel, lief schon in Mailand und New York und ist 60 Jahre jünger als Cathys Ex. Von "Closer" auf die verliebten Szenen angesprochen, sagt Cathy: „Wir kennen uns schon länger, verstehen uns gut und genießen das jetzt einfach.“