Cathy Lugner: Schock-Diagnose! Sie verabschiedet sich von ihren Fans!

Was für furchtbare Nachrichten von Cathy Lugner! Wie die Beauty nun bekannt gibt, will sie sich, auf Grund ihres Gesundheitszustandes, vor erst aus der Öffentlichkeit zurückziehen…

In der letzten Zeit sorgten immer wieder Meldungen über die Gesundheit von für jede Menge Aufsehen. Nun die traurige Gewissheit! Cathy will sich fürs Erste aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um wieder gesund zu werden...

Cathy Lugner teilt die traurige Nachricht mit ihren Fans

Via " " gibt Cathy nun bekannt, dass sie eine Karriere-Pause einlegen möchte, um sich gesundheitlich wieder zu erholen. So schreibt sie: "Leider habe ich seit längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten. Somit werde ich mich auf Grund meiner gesundheitlichen Probleme erstmal zurückziehen (...)". Eine absolute Schock-Nachricht für ihre Fans! Doch was fehlt Cathy?

Wie krank ist Cathy Lugner wirklich?

Unter welchen gesundheitlichen Problemen Cathy momentan leidet, wollte die nicht verraten. So erklärt sie weiter: " (...) Und bitte seit so lieb, versteht, dass ich vorerst nicht darüber sprechen möchte und euch lediglich eine Erläuterung darauf schuldig bin, weshalb man jetzt erstmal nichts von mir hören wird... (...)". Wie lange sich Cathy aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...