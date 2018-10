Cathy Lugner: Schock-Enthüllung! Ist ihre Krankheit nur erfunden?

Reddit this

Ausgerechnet der Ex von , Richard Lugner, wirft dem deutschen Sternchen jetzt vor, die gesundheitlichen Probleme nur vorzuspielen.

Cathy Lugner: Schock-Diagnose! Sie verabschiedet sich von ihren Fans!

Cathy Lugner: Alles Lüge?

"Leider habe ich seit längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten. Somit werde ich mich auf Grund meiner gesundheitlichen Probleme erstmal zurückziehen (...)", mit diesen Worten verabschiedete sich Cathy bei ihren Fans. Ernste Worte, die ihren Anhängern große Sorgen bereitet haben.

Einer der nicht glaubt, dass die 28-Jährige wirklich krank ist, ist aber ihr Ex. Er macht ihr böse Vorwürfe....

Richard Lugner glaubt seiner Ex nicht

"Cathys Krankheit ist nur ein Gag. Ihr Bruder arbeitet bei mir im Büro und hat kein Wort erwähnt, das ist schon komisch", erklärt der 89-Jährige gegenüber "oe24". Auch den Grund will der Österreicher wissen. "Sie ist ja fast etwas in der Versenkung verschwunden, und ich glaube auch, sie dürfte ein bisschen das Geld verbraucht haben", so Richard Lugner weiter. Ganz schön böse...