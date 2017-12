Cathy Lugner: In sexy Dessous unterm Weihnachtsbaum

Da wird Richard Lugner aber Augen machen! Bevor Cathy Lugner das Weihnachtsfest mit ihren Liebsten verbracht hat, schmiss sie sich in ihre heißesten Dessous und posierte kniend vor dem Weihnachtsbaum.

Anschließend postete die 28-Jährige den sexy Schnappschuss auf ihrer Facebook-Seite. "Liebe Leute, groß und klein, ich wünsche euch ein tolles Festelein. Lasset euch reichlich beschenken und an unsere Allerliebsten denken", schreibt sie dazu.

So richtig scheinen sich die Fans allerdings nicht für das Foto begeistern zu können. „Ich hoffe, das Christkind hat dir Kleidung gebracht“, schreibt eine entsetzte Userin. „Bitte zieh dir doch wenigstens an Weihnachten mal etwas an. Oh Gott, was soll denn dein Kind denken?“, fügt ein weiterer Follower hinzu.

Nur wenige Stunden später postete Cathy dann ein weiteres Foto unterm Weihnachtsbaum – komplett angezogen und mit großen Engelslöckchen.