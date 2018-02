Cathy Lugner: So reagiert Ex Richard Lugner auf den Nackt-Auftritt!

Nackt auf der Suche nach dem Traummann! Mit dem Auftritt bei der RTL II-Show "Naked Attraction - Dating Hautnah" am Montag, zog Promi-Lady Cathy Lugner blank. Da staunten nicht nur die Fans der Blondine. Auch ihrem Ex Richard Lugner ist der nackte TV-Auftritt nicht entgangen!

Naked Attraction: Darum zieht Cathy Lugner blank

Richard Lugner lästert!

Wirklich begeistert war Baulöwe Richard aber nicht von dem Nackedei-Ausflug seiner Ex. "Ein Wahnsinn, so tief. Mich haben so viele Leute angerufen. Ich lehne das ab, was sie macht. Man muss wissen, wo seine Grenzen sind", lästert der 85-Jährige im Gespräh mit "heute.at". Bei Richard Lugner blieb der Fernseher am Montag wohl eher aus...

Cathy Lugner hat die Liebe im TV nicht gefunden

Mit der Liebe hat es am Ende der Show für Cathy Lugner übrigens auch nicht geklappt. Zwar hat sie am Ende Kandidat Rico ausgewählt, doch eine Zukunft haben die beiden nicht. "Er wohnt in Berlin, ich wohne in Düsseldorf. Das sind 600 Kilometer, die mir für etwas Ernsthaftes zu weit sind", verriet sie am Ende der Show.