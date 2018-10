Cathy Lugner spaziert nackt durch Berlin!

Das mit ihren Reizen nicht geizt, ist absolut nichts Neues. Immer wieder tauchen Bilder der auf, auf denen sie sich freizügig und in sexy Outfits zeigt. Mit ihren neusten Schnappschüssen setzt sie jetzt allerdings noch einen oben drauf. Der Grund: Cathy spaziert in sexy Dessous durch die Straßen von Berlin!

Cathy Lugner: Krasse Veränderung! So hat man sie noch nie gesehen

Cathy Lugner: Nackt in Berlin

Via " " teilt Cathy nun die heißen Schnappschüsse, die im Rahmen eines Foto-Shootings aufgenommen wurden, mit ihren Fans. Dazu kommentiert die Schönheit: "Be the hottest and most successful ex they ever had!" Ehrliche Worte, die vor allem Cathys Ex Richard Lugner einen ordentlichen Stich versetzten werden. Das so ein Foto auch von Cathys Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich..

Cathy Lugner: Ihre Fans sind von ihrem Nackt-Schnappschuss begeistert

Wie unter Cathys Post deutlich wird, hat sie mit ihrem Nude-Foto bei ihren Followern voll ins Schwarze getroffen. So ist in den Kommentaren zu lesen: "Kannst du bitte bei mir auch mal so durch die Straße laufen?" sowie "Atemberaubend, du hast dich mal wieder selbst übertroffen!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, womit uns Cathy als nächstes überraschen wird...