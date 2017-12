Cathy Lugner: Tochter Leonie bangte um das Leben ihrer Mama!

Cathy Lugner kann es einfach nicht sein lassen! Um sich noch schöner zu fühlen, hat sich die Ex-Frau des Baulöwen Richard Lugner pünktlich zu ihrem 28. Geburtstag eine neue Nase gegönnt. In der Düsseldorfer KÖ-Klinik legte sie sich unters Messer. „Meine Nase hat mich schon immer unterschwellig beim Schminken oder bei Foto-Shootings gestört. Ich finde sie nicht grazil genug“, meinte sie vor dem Eingriff. Doch was sie ihrer kleinen Tochter damit zumuten würde, hat Cathy nicht bedacht.

Die 9-jährige Leonie stand während der OP nämlich Todesängste um ihre Mutter aus. „Ich hatte Angst, dass sie nicht mehr aufwacht“, gesteht die Kleine gegenüber 'Promiflash'. Schließlich weiß auch Leonie bereits, dass eine Vollnarkose immer gewisse Risiken mit sich bringt. Als Cathy dann aber wieder aus der Narkose erwacht ist, machte sich große Erleichterung bei ihrer Tochter breit.

Zum Glück ist alles gut gegangen! Verständnis hat die 9-jährige trotzdem nicht für die Beauty-OP. „Gefällt mir ja schon gut. Aber bescheuert! Was habe ich für eine kranke Mutter“, sagt sie zu ‚RTL’. Sie stellt klar, dass ihre Mama so oder so schön für sie sei. Wenigstens ist Cathy mit ihrem neuen Stupsnäschen überglücklich. Und mit der guten Laune steckt sie ihre Tochter sicher schnell wieder an.