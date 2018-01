Cathy Lugner: Überraschende Liebes-News!

Oh, là, là! Mit diesem Mann an ihrer Seite, erntet Cathy Lugner definitiv eine Menge eifersüchtige Blicke! Lange Zeit war es still um das Liebesleben der hübschen Blondine. Das Warten scheint sich jedoch gelohnt zu haben. Auf dem roten Teppich, überrascht Cathy ihre Fans mit einem ganz besonderen "Leckerbissen" an ihrer Seite!

Cathy Lugner: Unerwartete Baby-Sensation!

Cathy Lugner: Überraschender Auftritt

Beim "Nobis Cocktail" sorgte Cathy Lugner mit ihrem männlichen Begleiter für jede Menge Aufsehen. In Begleitung des Männermodels David Koch, zog das Playboy-Bunny alle Blicke auf sich. Doch was läuft zwischen Cathy und David? Auf die Frage, warum ausgerechnet David sie begleiten würde, antwortet Cathy gegenüber "RTL": "Wir haben uns lange nicht gesehen und haben gedacht, komm, gehen wir zusammen auf die Fashion Week" - aber ist ihre Beziehung wirklich nur freundschaftlich?

Cathy Lugner: Ihre Fans wünschen ihr eine neue Liebe!

Ob Cathy Lugner und Männermodel David ein Paar sind, ist noch nicht bekannt. Allerdings würden Cathys Fans der Blondine, einen neuen Mann an ihrer Seite wünschen. Nach der Trennung von Baulöwe Richard Lugner, schien Cathy noch nicht den Richtigen gefunden zu haben. Vielleicht hat sie mit David diesmal mehr Glück. Ob die beiden das Paar-Geheimnis dieses Jahr noch lüften werden? Wir können gespannt sein!