Cathy Lugner: Unerwartete Baby-Sensation!

Nach ihrer Scheidung mit Baulöwe Richard Lugner will Cathy Lugner nun nochmal neu durchstarten. Eine neue Wohnung sowie eine neue Nase hat sie bereits. Jetzt die nächste Neuigkeit: Cathy gibt eine unerwartete Baby-Sensation preis.

Cathy Lugner will einen Neuanfang

Wie Cathy Lugner berichtet, würde sie eine neue Liebe nicht ausschließen. Bis jetzt habe sie den Richtigen allerdings noch nicht gefunden. Viele Männer seien nur auf ihr Geld scharf. So berichtet sie gegenüber "Bild": "Ich hatte bislang nicht das Glück, Männer kennenzulernen, die an mir interessiert waren, sondern es hieß überwiegend: 'Das ist die Lugner, die hat Kohle'." Aber nicht nur ein neuer Mann soll zukünftig Cathys Glück komplementieren.

Cathy Lugner überrascht mit Baby-News

Von ihrem Traummann hat Cathy bereits eine ganz genaue Vorstellung. So gesteht sie: "Ich stehe auf Männer in Uniformen, das finde ich erotisch." Der "Uniform-Mann" ist jedoch nicht ihr einziger Zukunftswunsch. Neben einem neuen Partner würde Cathy auch eine erneute Hochzeit sowie ein zweites Kind nicht ausschließen. "Ich wünsche mir das sogar sehr, auch noch ein weiteres Kind", berichtet sie weiter. Ob sie 2018 ihre Zukunftsvorstellungen in die Realität umsetzen kann? Wir können gespannt sein!