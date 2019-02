Cathy Lugner: Zuckersüße Baby-News!

Reddit this

Erst vor einigen Monaten meldete sich mit der traurigen Nachricht zu Wort, das sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte, um sich um ihre kranke Oma zu kümmern. Einige Zeit später feierte die Ex von Richard Lugner ihr kleines "Comeback"! Nun die nächsten Neuigkeiten...

Cathy Lugner: OP-Schock!

Cathy Lugner spricht übers Kinderkriegen

Wie Cathy nun in ihrer " "-Story verrät, möchte sie ihrer Tochter Leonie noch ein weiteres Geschwisterchen schenken. So antwortet sie auf die Frage, ob sie nochmal Mutter werden möchte: "Auf jeden Fall! 1-2 schaffe ich noch." Was für eine Hammer- ! Doch damit nicht genug! Auch einen Baby-Namen hat Cathy bereits parat...

So würde Cathys Kind heißen

Im Falle, dass Cathy einen Jungen zur Welt bringen sollte, will sie ihr Kind Damian nennen. Der Hintergrund dazu: Cathy verrät, dass Leonie so heißen würde, wenn sie ein Junge geworden wäre. Ob Cathy uns in diesem Jahr mit einer weiteren Schwangerschaft überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein. Wir freuen uns allerdings schon jetzt auf das erste Ultraschall-Foto...