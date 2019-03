Emotionaler Ausbruch bei Cathy Lugner! In einer überraschenden Liebes-Beichte lässt die Ex von Richard Lugner ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Wie süß! Erst vor einigen Wochen überraschte Cathy Lugner ihre Fans mit ihrem "kleinen Comeback". Nun die nächsten Jubel- bei der Power-Blondine...

Cathy Lugner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Cathy Lugner: Liebevolle Worte

Dass Cathy ein absoluter Familienmensch ist, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder ist die dabei zu sehen, wie sie sich liebevoll um ihre süße Tochter kümmert. Aber auch zu ihrer Schwester scheint Cathy ein Bomben-Verhältnis zu haben. So postet sie ein Bild via " " der beiden, zu dem sie kommentiert: "#Sisterlove! Geschwister sind füreinander da. Geben & nehmen, trösten, lachen und weinen. Seite an Seite. Für immer." Was für rührende Worte, die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Cathys Fans sind gerührt

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Das liebenswerte Lächeln deine Schwester Betty ist bezaubernd!" sowie "Sehr schönes Foto von euch". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Cathy in der nächsten Zeit mit noch mehr Familienschnappschüssen überraschen wird? Wir können gespannt sein...