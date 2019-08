Cathy Lugner: Zuckersüßes Familienfoto mit ihrem neuen Freund

Reddit this

ist total verliebt! Vor wenigen Wochen ließ sie die Bombe platzen und verriet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Anfang August gab es dann auch das erste Pärchen-Foto mit Maurice.

Cathy Lugner: Sie zeigt ihren neuen Freund!

Süßes Familienfoto

Nun dürfen sich die Fans der 29-Jährigen über einen weiteren Schnappschuss freuen. Glücklich lächeln Cathy, ihre Tochter Leonie und Maurice in die Kamera. Scheinbar versteht sich die 11-Jährige blendend mit dem neuen Freund ihrer Mutter. Hach!

„Wir kannten uns ja via schon eine Weile und ich fand ihn total attraktiv. Ich meine: Er ist ja auch ein heißer Feger, keine Frage. Aber ich bin grundsätzlich immer vorsichtig, was Dates anbelangt“, erzählte Cathy kürzlich dem „Kölner Express“. Diese Angst scheint sie mittlerweile abgelegt zu haben. Ihren neuen Freund und ihre Gefühle will sie nicht mehr verstecken!