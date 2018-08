Cathy & Mats Hummels: Dieses Foto ist eindeutig!

Eindeutiger kann ein Foto wohl nicht sein! Während in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Cathy und Mats noch glücklich miteinander sind -Grund dafür: Cathy zeigte sich seit Längerem ohne ihren Traummann- offenbart dieser Schnappschuss nun die ganze Wahrheit!

Cathy & Mats Hummels: Süße Baby-Neuigkeiten!

Cathy & Mats Hummels: Dieses Foto schafft nun Klarheit

Während von Cathys Followers bei " " immer wieder Kommentare auftauchten, in denen darüber spekuliert wurde, ob Cathy und Mats getrennt sind, verschafft der neuste Schnappschuss der Schönheit nun Gewissheit. Die Power-Frau postete dazu ein Foto von sich, Mats und Baby Ludwig, welches die kleine Familie glücklich liegend in einer Hängematte zeigt! Von Trennung also absolut keine Spur! Das so viel süßes Familienleben von ihren Fans nicht unbeachtet bleibt, ist dabei selbstredend...

Cathy & Mats Hummels: Ihre Fans sind begeistert!

Wie unter dem Schnappschuss der deutlich wird, hat sie mit dem süßen Familienfoto voll ins Schwarze getroffen! So schreiben ihre treuen Followers: "Was ein himmlisches Bild der Ausgelassenheit." sowie "Das erste gemeinsame Bild zu dritt, Wahnsinn!!!!" Mehr Fan-Liebe geht echt nicht! Ist zu hoffen, dass Cathy all den Widersachern dadurch endlich den Wind aus den Segeln nehmen konnte und die Trennungs-Spekulationen ein jähes Ende haben!