Cathy & Mats Hummels: Drama um Baby Ludwig!

"Keine Worte finde ich für uns, einfach weil es keine gibt um das zu beschrieben was mir unsere kleine Familie bedeutet. Du, Ich & Ludwig." So schwärmte anlässlich ihres dritten Hochzeitstags noch bei von ihrer Family. Doch mittlerweile hängen womöglich dunkle Wolken über dem Familienglück...

Cathy Hummels: Hier sieht man das Gesicht von Baby Ludwig

Der Auslöser: Baby Ludwig. Es geht um große Differenzen zwischen den Ansichten darüber, die der kleine Mann erzogen und geschützt werden soll. Immer wieder löste Cathy Hummels in der Vergangenheit Shitstorms aus, in dem sie ihren Sohn bei Instagram präsentierte. Doch acht Monate nach Ludwigs Geburt spitzt sich die Situation nun zu. Was sich all die Monate anbahnte, droht jetzt zu eskalieren! Und dazu kommt ein alarmierendes Statement von einem Arzt, dass bei die Alarmglocken schrillen lassen dürfte...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: