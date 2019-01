Cathy & Mats Hummels: DIESES Bild sorgt für Ehe-Zoff!

Reddit this

Hängt bei Cathy und Mats Hummels etwa der Haussegen schief? Die beiden sind gerade mit Sohn Ludwig im Urlaub in Dubai. Klar, dass Cathy auch das ein oder andere Bikini-Bild auf postet. Doch Ehemann Mats sind die freizügigen Aufnahmen ein Dorn im Auge.

Cathy zeigt sich zu freizügig

Auf ihrem neuesten Bild trägt Cathy Sport-BH und Jacke. Dazu schreibt sie: "Ratet mal wer wollte, dass ich auf dem Bild eine Jacke trage. Gab laut ihm schon genug Bikini-Bilder. Bedingung war: Jacke an oder kein Foto." Für Cathy jedoch kein Grund, auf ein Bild zu verzichten. "Dann lieber Jacke an."

Ehe-Krise bei Cathy und Mats?

Der vermutlich lustig gemeinte Kommentar sorgt jedoch bei den Fans für reichlich Diskussionen. "Es ist 2019. Trag doch einfach, was du möchtest. Niemand hat das Recht, dir da irgendwas vorzuschreiben", "So ein Erpresser" und "Was der Chef sagt, wird gemacht", lauten nur einige der kritischen Kommentare.

Cathy Hummels: Verzweifelter Hilferuf! Große Sorge um ihren Sohn

Einige Fans wittern bereits das Beziehungs-Aus. "Man kann aber auch mal die Hirnzellen aktivieren und 1 und 1 zusammenzählen. Die wenigen gemeinsamen Fotos, ihre Termine und das ständige reisen. Manche sind zusammen, aber irgendwie doch nicht zusammen", ätzt ein User.

Doch viele stehen hinter dem Star-Kicker. "Super Einstellung von ihm. Mein Mann würde auch nicht zulassen, dass ich Bikini-Bilder reinstelle", findet ein Follower. Ein anderer meint: "Das macht meiner Meinung nach deinen Mann mehr als sympathisch."