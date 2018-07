Cathy & Mats Hummels: Mega-Stress im Liebes-Urlaub!

Knips, knips, knips. Nicht mal im Urlaub mag (30) die Arbeit ruhen lassen. Aber wenn das so weitergeht, kann Mats (29) bald auf Profi-Fotograf umsatteln! Auf Ibiza musste er sich für seine Liebste gerade so richtig reinhängen. Denn die hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie ein perfektes Foto von ihr auszusehen hat. Degradiert zum Insta-Lauf burschen – wie das dem ehemaligen -Weltmeister wohl gefällt?

Cathy Hummels: Hier sieht man das Gesicht von Baby Ludwig

Husbands – so nennt man Ehemänner, die alles dafür tun, um ihre bloggenden Ehefrauen perfekt in Szene zu setzen. So einer scheint der FC-Bayern-München-Kicker jetzt auch zu sein. Ob er hinter all den Urlaubsfotos steckte, die sie auf Instagram stellte? Cathy beim Essen, Cathy im Sonnenuntergang, Cathy am Pool, Cathy im Pool – in jeder erdenklichen Pose ließ sie sich ablichten. Anstrengend – vor allem, wenn man(n) am Auslöser ist... Da kann der romantische Liebestrip auf die Balearen-Insel schnell zur Zerreißprobe werden.

Cathy posiert - Mats knipst

Vor allem, weil Urlaub doch zur Entspannung da sein sollte – Instagram dagegen ist irgendwie immer Arbeit, selbst wenn es nur private Schnappschüsse sind. „Ich bin im Vergleich zu vielen Bloggern noch harmlos“, sagte die Spielerfrau mal in einem Interview. „Ich poste das, was mir gefällt, worauf ich gerade Lust habe.“ Aber trotzdem muss sie ihre Anhängerschaft ja irgendwie bei Laune halten. „Es ist schon ein Business“, gibt sie zu. „Ich bin total offen – ich verdiene damit Geld.“ Und so wie sie ihren Mats bei seinen Spielen im Stadion unterstützt, hilft er ihr eben bei ihrer Online-Karriere. Selbst wenn die Stimmung danach im Keller zu sein scheint: Auf den gemeinsamen Fotos danach sahen sie jedenfalls nicht mehr so happy aus.

