Cathy & Mats Hummels: So süß feiern sie Ludwigs 1. Geburtstag

Happy Birthday, kleiner Ludwig!

Vor rund einem Jahr war es soweit: Cathy und wurden zum ersten Mal Eltern!

Auf ließen sie die Fans jetzt an der Geburtstagsfeier für Sohnemann Ludwig teilhaben - und die wartet mit Torte, Ballons und süßen Familienbildern auf!

Zum 1. Geburtstag: Cathy & Maty Hummels feiern Söhnchen Ludwig

Auf ihrem Account gewährte ihren Followern ein paar zauberhafte Einblicke in das erste Wiegenfest von Söhnchen Ludwig.

Zu der bunten Torte mit Foto, den Luftballons und Girlanden gab es für den kleinen Kicker-Nachwuchs dann noch eine süße Liebeserklärung von Mama Cathy obendrauf:

"Happy birthday love of my life", beginnt die 30-Jährige, "Vor einem Jahr kamst du auf die Welt und hast mein Leben so was von bereichert und mir gezeigt, dass die Welt wunderschön ist und so viele Abenteuer mit sich bringt. Man muss die Welt mit den Augen eines Kindes sehen = HAPPINESS!"

Klar, dass sich bei diesen herzlichen Worten auch die Glückwünsche der Fans für den kleinen Ludwig nur so anhäuften!