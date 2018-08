Cathy & Mats Hummels: Zuckersüße Baby-Beichte

geht voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Regelmäßig postet sie Schnappschüsse mit ihrem Schatz. Auf erzählte sie jetzt endlich, wie es mit weiterem Nachwuchs aussieht...

Cathy & Mats Hummels: Dieses Foto ist eindeutig!

Kommt jetzt Baby Nummer 2?

Bei Cathy und ist die Familienplanung offenbar noch nicht abgeschlossen. Ein Follower wollte wissen, ob sie sich noch weitere Kinder vorstellen kann. Ihr klare Antwort: "Wenn alle so sind wie Ludwig, dann noch ganz viele." Eine erneute Schwangerschaft kommt momentan aber nicht in Frage. Die Neu-Mama will sich erstmal wieder auf ihre Karriere konzentrieren. „Ich arbeite auch gerne und ich denke, dass ich so im Moment zwei Babys nicht gerecht werden würde.“ Ihr kleiner Fratz kommt deswegen trotzdem nicht zu kurz. „Eigentlich ist das Einzige, was ich wirklich will, dass Ludwig ein glückliches Leben hat", stellte sie klar.

Cathy Hummels: Drama um Baby Ludwig!

Darum heißt der Kleine Ludwig

Übrigens verriet Cathy "Intouch Online" vor kurzem, warum sie sich für den Namen Ludwig entschieden haben. "Ludwig war einfach ein Name, der war da. Ich finde Ludwig ist ein schöner, sehr alter deutscher Name und außerdem klassisch. Das finde ich eben toll, weil ich kenne nicht so viele Jungs die Ludwig heißen. Ich assoziiere mit meinem Sohn einfach nur ihn und das war mir wichtig."

Mal sehen, welche Namen sich das Fußballer-Paar für Baby Nummer 2 ausdenkt…